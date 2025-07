Tragedia a Campi Bisenzio | muore bambino di sette mesi

Un bambino di sette mesi √® morto per un malore. La tragedia √® avvenuta in via San Giusto a Campi Bisenzio, nel corso della giornata di gioved√¨ 31 luglio. Ad avvertire immediatamente i soccorsi sono stati i genitori del piccolo. I soccorritori del 118, una volta giunti sul posto, hanno capito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - campi - bisenzio - bambino

Tragedia sui campi abruzzesi: anziano schiacciato dal suo trattore in una scarpata - L'Aquila - Stava lavorando per conto di una ditta boschiva. L’incidente potrebbe essere stato causato da un guasto ai freni del mezzo agricolo.

Tragedia in un'azienda agricola: operaio di 38 anni trovato morto nei campi - L'ennesimo infortunio sul lavoro che si è trasformato in un dramma mortale. A perdere la vita, martedì pomeriggio, è stato un uomo di appena 38 anni.

La tragedia nei campi, i sindacati: "Operaio morto in totale solitudine. Sicurezza sul lavoro diventi priorità" - I sindacati prendono posizione a seguito del tragico infortunio sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio nelle campagne tra Solarolo e Castel Bolognese in cui ha perso la vita un operaio di 38 anni albanese ma da tempo residente nel Ravennate, morto, come sottolineano Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil.

Bambino di 7 mesi muore in culla: tragedia a Campi Bisenzio; Campi Bisenzio, muore bambino di 7 mesi dopo il malore in culla; Malore in culla, muore un bimbo di 7 mesi.

Bambino di 7 mesi muore in culla: tragedia a Campi Bisenzio - I genitori si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno chiamato il 118. Scrive msn.com

Bambino di sette mesi muore dopo un malore a Campi Bisenzio - Un bambino di sette mesi è morto nel pomeriggio di giovedì 31 luglio, la Piana Fiorentina sta vivendo momenti drammatici. Segnala gonews.it