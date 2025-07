Luceverde Roma trovati dalla redazione ancora code sulla raccordo anulare in carreggiata interna dalla diramazione Roma nord alla A24 ed in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana code sulla Pontina da via Cristoforo Colombo a Tor de' Cenci verso Pomezia proseguendo in direzione di Latina incolonnamenti per lavori da Pomezia ad Aprilia a che ora trafficata poi la tangenziale con rallentamenti e code da Corso di Francia a via delle Valli verso San Giovanni in zona Tiburtina infine incidente in via Filippo Meda all'altezza di via Achille Benedetti possibili temporanee chiusure per il come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono a vostra disposizione sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Ā© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-07-2025 ore 18:30