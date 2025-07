Traffico Roma del 31-07-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilitĂ un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilitĂ incidente sul Raccordo Anulare con code tra Nomentana e il bivio per la Roma L'Aquila in carreggiata interna fino al 3 agosto in cittĂ in corso del Giubileo dei giovani i prossimi eventi di rilievo saranno il primo agosto il Circo Massimo e il 2 e 3 agosto a Tor Vergata fino al 4 agosto attive delle navette speciali per i pellegrini e tra la fiera di Roma Piazza dei Partigiani e la stazione Cornelia potenziato anche il servizio dei treni sulla linea fl1 Orte Fiumicino ancora per oggi 31 luglio modifiche alla circolazione ferroviaria e limitazioni di percorso per interventi straordinari alla stazione di Roma Termini coinvolte le linea fl2 a Roma Tivoli Avezzano fl7 roma-napoli e Leonardo Express a seguito della presenza di alberi sulla carreggiata chiusa Viale Giuseppe Mazzini 3 Giuseppe Mazzini e via Ruffini in direzione di Lungotevere delle Armi deviate le linee bus 495 e 628 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-07-2025 ore 16:30

#Anas: aperto al traffico il nuovo collegamento autostrada A1 - Tor Vergata Un'infrastruttura strategica per la viabilità della Città Metropolitana di Roma in vista del Giubileo dei Giovani 2025 in programma dal 28 luglio al 3 agosto.

Giubileo dei Giovani: la viabilità a Tor Vergata. ? dal 2 al 3 agosto divieti di sosta e chiusure al traffico in viale della Sorbona, viale Heidelberg, via Pietro Gismondi, via Cracovia, via Salamanca, via Cambridge, via Columbia, viale dell'Archiginnasio

Traffico, bollino rosso per ultimo weekend luglio: le tratte a rischio; Giubileo dei Giovani 2025: strade chiuse e divieti in tutta Roma fino al 3 agosto

