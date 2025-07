Tra Usa e Teheran è battaglia navale Washington sanziona le navi iraniane

Il 30 luglio 2025 l’amministrazione statunitense ha annunciato la più vasta operazione sanzionatoria contro l’Iran dall’uscita di Donald Trump dal Jcpoa nel 2018, colpendo un intricato sistema di oltre 150 tra società , individui e navi collegati alla rete finanziaria e marittima di Mohammad Hossein Shamkhani, figlio di Ali Shamkhani, ex comandante della Marina dei Pasdaran e oggi uno dei consiglieri più ascoltati dalla Guida Suprema Ali Khamenei. La misura è stata definita dal Dipartimento del Tesoro “la più ampia azione Iran-related dall’era Trump”. L’operazione Il pacchetto sanzionatorio ha colpito un network che gestiva miliardi di dollari di esportazioni clandestine di greggio iraniano e russo, alimentando tanto le casse del regime quanto le reti di proxy che operano in Medio Oriente, dal Libano allo Yemen, fino ai rifornimenti militari verso la Russia, impegnata nella guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tra Usa e Teheran è battaglia navale. Washington sanziona le navi iraniane

I missili di Israele sull’Iran: «L'operazione continua, durerà 14 giorni». Chiuse le ambasciate in tutto il mondo, gli Usa spostano le navi militari. Teheran: «È guerra». Trump: «Attacchi eccellenti» - L'attacco in diverse ondate, il bilancio è di 78 morti e 329 feriti. Chiuse le ambasciate israeliane in tutto il mondo.

