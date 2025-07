Tra accuse mediatiche e assoluzioni Amanda Knox torna a parlare su Disney+ | dal 20 agosto la miniserie che rilegge la sua storia

U na storia che continua a suscitare interrogativi. Disney+ rilancia uno dei casi giudiziari più controversi del nostro tempo con la miniserie originale The Twisted Tale of Amanda Knox, in arrivo il 20 agosto. Otto episodi (i primi due disponibili al lancio) ripercorrono il lungo percorso giudiziario di Amanda Knox, accusata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher. La serie, disponibile in lingua originale con sottotitoli italiani, promette di ricostruire i fatti da un punto di vista diretto ma non privo di complessità . Il ritorno di Amanda Knox in Italia. guarda le foto Il delitto Meredith Kercher a Perugia e i processi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra accuse mediatiche e assoluzioni, Amanda Knox torna a parlare su Disney+: dal 20 agosto la miniserie che rilegge la sua storia

