Tottenham in colloqui per firmare il centrocampista del Bayern Monaco Joao Palhinha

2025-07-31 21:31:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Tottenham è in trattative con il Bayern Monaco per quanto riguarda un potenziale accordo di prestito per il centrocampista Joao Palhinha, secondo i rapporti. Il trentenne si è trasferito ai campioni della Bundesliga la scorsa estate da Fulham in un trasferimento di € 50 milioni, ma ha subito una prima stagione ingredita in Germania, gestendo solo sei partenze in campionato. Spurs aveva precedentemente mostrato interesse per il Portogallo internazionale prima che Thomas Frank fosse nominato il loro nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: tottenham - centrocampista - bayern - monaco

