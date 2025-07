Tornano gli incentivi per comprare le auto elettriche | si parte a settembre 2025

Amanti delle auto elettriche, o più semplicemente del risparmio, sta per arrivare il vostro momento. A settembre tornano gli incentivi per l'acquisto di auto a zero emissioni. E si annunciano molto allettanti. Il bonus più corposo, destinato a chi a un Isee fino a 30mila euro, sarà di 11mila euro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dalla crisi al rimbalzo, le auto elettriche tornano a crescere (anche in Italia): la risalita grazie a modelli più piccoli ed economici

Tornano gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche e a basso inquinamento. Il decreto è quasi pronto: l'Ecobonus auto potrebbe partire già da settembre - Leggi e prassi / Pubblico, Ministero della Transizione Ecologica (MITE) Vai su X

