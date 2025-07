A gosto è il mese di Mercoledì, che torna con la prima parte della seconda stagione. La piccola Addams, tra i corridoi della Nevermore Academy, si troverà di fronte a un nuovo caso soprannaturale da risolvere. La serie di Tim Burton è tra i contenuti da vedere ad agosto su Netflix. Ma non è il solo. Tim Burton a Roma: «Sono come Mercoledì, emarginata che non cerca popolarità» X Leggi anche › Ultimi giorni per entrare, a Milano, nel “Labirinto di Tim Burton”, dove ognuno ha la sua strada Arrivano su Netflix anche due titoli musicali: Priscilla di Sofia Coppola con Jabob Elordy, nei panni di Elvis, e Calee Spaeny, Coppa Volpi alla Mostra di Venezia per l’interpretazione dell’ex moglie del “Re del Rock & Roll”, e Bob Marley: One Love. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Torna Mercoledì con la seconda stagione della serie tv di Tim Burton. Ma ci sono anche i biopic su Priscilla Presley e Bob Marley