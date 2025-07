Torino un altro omicidio nel quartiere in mano agli stranieri | pusher fuori controllo | VIDEO

Nuovo omicidio in zona Porta Palazzo a Torino. Ieri sera verso le 22 un uomo sui 30 anni  è stato ucciso a coltellate in corso Giulio Cesare, all'angolo con Lungo Dora Savona, a poche centinaia di metri dove, nel maggio scorso, aveva fatto la stessa fine un giovane ivoriano di 19 anni.  La vittima è di nazionalità nigeriana ed è  morta in ospedale alcune ore dopo il suo arrivo in codice rosso. L'uomo è stato colpito all'altezza del torace e della gola con un'arma da taglio. L'assassino è in fuga. Sono numerose le liti tra spacciatori in questa fetta di Torino dove il 36% della popolazione è di origine straniera e gli accoltellamenti tra spacciatori sono all'ordine del giorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Torino, un altro omicidio nel quartiere in mano agli stranieri: pusher fuori controllo | VIDEO

