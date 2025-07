Torino accoltellato e lasciato in strada | morto nigeriano

Poco lontano sono stati trovati alcuni cocci di bottiglia, il che fa supporre un litigio iniziato a Lungo Dora Savona e proseguito in corso Giulio Cesare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Torino, accoltellato e lasciato in strada: morto nigeriano

Ragazzo accoltellato in via Sansovino a Torino: ferito al gluteo e a una gamba - Ancora un accoltellamento a Torino, questa volta in via Sansovino. Intorno alle 5,30 di oggi, sabato 10 maggio 2025, un ragazzo di 20 anni è stato colpito con un coltello, all’altezza del civico 151.

Studente accoltellato da un compagno a Torino dopo una lite a scuola, 18enne soccorso dagli insegnanti - Uno scontro durante una partita di calcetto è finito a coltellate in una scuola di Torino, 18enne in ospedale in codice verde

Accoltellato al petto e lasciato in fin di vita in strada: morto un ragazzo di 30 anni, killer in fuga - Il giovane è stato trovato in fin di vita e trasportato immediatamente in ospedale, ma ogni sforzo per salvarlo è stato inutile. Come scrive today.it

Torino, uomo accoltellato in strada muore in ospedale: caccia al responsabile - Un uomo accoltellato muore in ospedale: la polizia dà la caccia al responsabile mentre a Torino cresce la preoccupazione per la sicurezza. Riporta notizie.it