Tiziana Giardoni chi è la moglie di Stefano D’Orazio e chi sono tutte le ex del batterista dei Pooh

Tiziana Giardoni  è la moglie di Stefano D’Orazio, ex batterista dei  Pooh, e il grande amore della sua vita. L’artista ha avuto una vita sentimentale piuttosto travagliata. Il cantante ha avuto una lunga storia d’amore con Lena Biolcati, sua collega, in seguito è stata legato a Emanuela Folliero, annunciatrice di Rete Quattro. Chi è Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio e chi è l’ex compagna Lena. Nel 2017 il musicista ha deciso di sposare con rito civile Tiziana Giardoni che è stata la sua compagna oltre dieci anni. Un amore solido e un matrimonio romantico che Stefano ha voluto raccontare in un libro intitolato: Non mi sposerò mai – Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tiziana Giardoni, chi è la moglie di Stefano D’Orazio (e chi sono tutte le ex del batterista dei Pooh)

Parla Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D'Orazio: "Sua figlia? Voleva solo i soldi. Basta fango su mio marito"

Torino Film Festival: l’incarico di collaborazione per Tiziana Rocca, moglie del direttore artistico Giulio Base - Una consulenza alla moglie del direttore. Il Museo del cinema di Torino, che organizza il Torino Film Festival, sta formalizzando la collaborazione di Tiziana Rocca, influente Pr, produttrice cinematografica e anche moglie di Giulio Base, che della rassegna torinese è il direttore artistico.

"Non è stato mio marito Stefano D'Orazio a non voler accertare la paternità di Francesca…; Stefano D'Orazio, la moglie Tiziana Giardoni: «Teneva a sua figlia Francesca Michelon, ma lei voleva soltanto i soldi»; La moglie di Stefano D'Orazio: Mio marito ha tentato di costruire un rapporto con Francesca Michelon, ma lei voleva solo soldi.

