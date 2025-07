Titoli degli episodi della stagione 2 di Wednesday svelati

Netflix ha reso pubblici i titoli degli episodi della seconda stagione di Wednesday, prevista in uscita il 6 agosto 2025. La prima parte comprenderà quattro puntate, seguite da altre quattro che saranno disponibili dal 3 settembre dello stesso anno. Questa rivelazione anticipa i contenuti e dà un'idea delle tematiche che si svilupperanno nel nuovo ciclo della serie. Come nella prima, anche questa volta ogni episodio porta un titolo che include la parola "woe", inserita in frasi più comuni.

