TIR – Novità per il Rally Trofeo Villa d’Este-ACI Como

Il 44° Rally Trofeo Villa d’Este-ACI Como (24-26 ottobre 2025) valido per tre campionati presenta tre novità di rilievo in prima tappa: la speciale di Val Cavargna lunga, il ritorno della prova show di Civiglio “Città di Como” e la passerella del sabato sera in Piazza Cavour. In tutto otto prove di ben 90 km . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Infortuni Inter, novità per Lautaro e Frattesi: cosa filtra per il Como, si va verso questa scelta - di Redazione Infortuni Inter, le ultime sulle condizioni fisiche di Lautaro e Frattesi in vista dell’ultima giornata di Serie A tra Como-Inter.

Como-Inter, novità su Lautaro Martinez e Frattesi! Data del rientro in gruppo – Sky - Como-Inter si disputerà venerdì 23 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Sinigaglia: di seguito le novità sul fronte Lautaro Martinez e Davide Frattesi.

Nico Paz Inter, novità importante tra Como e Real Madrid: si va verso questa decisione, i nerazzurri osservano! - di Redazione Nico Paz Inter, le ultime sull’obiettivo di calciomercato dei nerazzurri dopo gli sviluppi tra Como e Real Madrid.

48° Rally 1000 Miglia: percorso svelato! Strade iconiche, novità e tanta attesa per l'edizione 2025 che promette spettacolo. Scopri tutte le prove e i dettagli

