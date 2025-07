Thomas Ceccon vittima della sua strategia | Sono un po’ stanco e ho nuotato con l’idea di non far fatica…

Non si può che definire bruciante l’eliminazione di Thomas Ceccon nelle batterie dei 200 dorso ai Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Nella piscina di Singapore, il primatista italiano della specialitĂ (1:55.71) era tra gli osservati speciali, avendo dichiarato dopo l’argento nei 100 dorso di essersi concentrato maggiormente sulla distanza doppia grazie agli allenamenti in Australia. La gestione della batteria, purtroppo per lui, è stata negativa. Dopo aver nuotato con grande tranquillitĂ fino ai 150 metri, nell’ultima vasca un calo troppo vistoso (30.49) l’ha affossato, finendo col suo 1:57.15 fuori dalla top-16, primo degli esclusi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon vittima della sua strategia: “Sono un po’ stanco e ho nuotato con l’idea di non far fatica…”

“Federica Pellegrini è gelosa, ora alleno solo uomini. Da Thomas Ceccon mi aspettavo almeno un messaggio”: le confessioni di Matteo Giunta - Matteo Giunta il 7 maggio ha festeggiato il suo 43esimo compleanno in tv, ospite a “La volta buona”, il talk condotto da Caterina Balivo.

Nuoto, Thomas Ceccon stupisce: nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto… - Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

Incidente per Thomas Ceccon, il campione non può più gareggiare: cosa gli è successo - Thomas Ceccon, campione di nuoto vicentino e fuoriclasse in corsia, ha affrontato un imprevisto che lo ha messo in difficoltà durante il Cool Swim Meeting di Merano.

Thomas Ceccon sempre fenomenale! Bronzo mondiale nei 50 farfalla col nuovo record italiano di 22''67. Oro a Grousset, Ponti d'argento - Bronzo mondiale nei 50 farfalla col nuovo record italiano di 22''67. Come scrive eurosport.it

Thomas Ceccon, chi è: età, fidanzata, famiglia, medaglie, carriera, il soprannome, gli episodi di "nonnismo" - Un'altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto Singapore 2025, firmata Thomas Ceccon che, dopo l'argento di Martinenghi, porta a casa il bronzo nei 50 metri farfalla. Segnala informazione.it