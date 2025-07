Thomas Ceccon stavolta si brucia | clamorosa eliminazione nei 200 dorso ai Mondiali Avanza Bacico

Thomas Ceccon l’ha fatta grossa. Il campione vicentino è stato clamorosamente eliminato nelle batterie dei 200 dorso uomini, nei Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. Inserito nella prima delle tre batterie più importanti, Ceccon ha replicato quanto era già accaduto in altre gare in questo campionato, ovvero s pecchiarsi un po’ troppo e rischiare la sua qualificazione. È quanto accaduto nella mattinata asiatica. Dopo aver gestito abbastanza bene la situazione nelle prime tre vasche con un crono al passaggio dei 150 metri di 1:27.18, il veneto ha calato troppo l’intensità nell’ultima vasca, finendo per essere rimontato dagli altri e chiudendo la propria heat in sesta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon stavolta si brucia: clamorosa eliminazione nei 200 dorso ai Mondiali. Avanza Bacico

