Thomas Ceccon è il tempo delle scelte? L’eclettismo per ora non ha pagato | meno gare più qualità?

La quinta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore è parte dell’album dei ricordi e indubbiamente la notizia del giorno in casa Italia, oltre alla qualificazione di Sara Curtis nella finale dei 100 stile libero, è quella dell’ eliminazione di Thomas Ceccon nelle batterie dei 200 dorso. Un risultato frutto di una gestione dello sforzo discutibile del campione veneto che, in controllo nelle prime tre vasche, ha allentato troppo la presa nell’ultimo 50 metri, finendo per essere il primo degli esclusi (17°, 1:57.15), venendo eliminato da quel Pieter Coetze che l’ha preceduto di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon, è il tempo delle scelte? L’eclettismo (per ora) non ha pagato: meno gare, piĂą qualitĂ ?

Nella notte italiana arriva una brutta beffa per Thomas Ceccon che viene eliminato nelle qualifiche per l'accesso nei 200 dorso. Una errata gestione della gara da parte di Thomas che rallenta nell'ultima vasca in modo eccessivo, forse convinto di risparmiare

