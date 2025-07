La denominazione definitiva (derivata da Thok Project Four, ndr) è stata scelta dal centro Ricerca e sviluppo dell'azienda nel corso di una fase di progettazione che, per la prima volta a livello globale su una e-bike full - suspended in carbonio, ha visto l'utilizzo della tecnologia di stampa 3D in metallo per la realizzazione del primo prototipo funzionale. Da allora la TP4 ha debuttato ufficialmente sul mercato con le sue tre versioni (oltre all'entry level omonima, è disponibile nella varianti TP4 - S, TP4 - R e in una limited edition che si attesta al top di gamma) dotate di un motore Bosch Performance Line CX in grado di erogare una potenza pari a 750 Watt di picco e una coppia massima di 100 Nm. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Thok TP4: prova, prezzi e versioni dell'e-bike versatile e maneggevole