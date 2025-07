The Woman in Cabin 10

Mentre si trova a bordo di uno yacht di lusso per un incarico di lavoro, una giornalista assiste al momento in cui una passeggera è gettata in mare a tarda notte, solo per sentirsi dire che non è successo, poiché tutti i passeggeri e l'equipaggio sono presenti. Nonostante nessuno le creda. 🔗 Leggi su Today.it

"The Woman in Cabin 10": su Netflix arriva un nuovo thriller con Keira Knightley, trama e data di uscita - Su Netflix sta per arrivare un nuovo thriller con protagonista l'attrice britannica Keira Knightley. Si intitola “The Woman in Cabin 10” ed è un racconto che si ispira al bestseller “La donna della cabina numero” 10 di Ruth Ware ed è pronto a conquistare il pubblico della piattaforma di streaming.

Serie tv thriller The Woman in Cabin 10 con Keira Knightley e Guy Pearce.

