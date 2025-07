The Twisted Tale of Amanda Knox | il trailer della serie

In onda su Disney. Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art della miniserie originale The Twisted Tale of Amanda Knox. La serie debutterà mercoledì 20 agosto in Italia su Disney+ e su Hulu negli Stati Uniti, con due episodi disponibili al lancio, seguiti da uno a settimana. Gli episodi saranno disponibili in Italia in lingua originale con i sottotitoli in italiano nelle parti in inglese. The Twisted Tale of Amanda Knox è prodotta da 20th Television in associazione con The Littlefield Company. KJ Steinberg ( This Is Us ) è creatore ed executive producer. Tra gli executive producer anche Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson & Graham Littlefield (The Littlefield Company), Monica Lewinsky (Alt Ending Productions), Amanda Knox & Chris Robinson (Knox Robinson Productions) e Michael Uppendahl, regista. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - The Twisted Tale of Amanda Knox: il trailer della serie

In questa notizia si parla di: twisted - tale - amanda - knox

The Twisted Tale of Amanda Knox: Amanda vuole raccontare la sua storia nel primo trailer della serie - Arriverà il 20 agosto su Disney+ la serie che racconterà un caso di cronaca che ha scosso l'opinione pubblica sia in Italia che negli Stati Uniti, l'omicidio di Meredith Kercher: ecco il primo teaser trailer di The Twisted Tale of Amanda Knox.

The Twisted Tale of Amanda Knox, il trailer e quando esce su Disney+ - La miniserie sull'omicidio di Meredith Kercher, su Amanda Knox e il suo lunghissimo iter giudiziario, prodotta anche dalla stessa Knox e da Monica Lewinsky, arriva su Disney+.

The Twisted Tale of Amanda Knox - La miniserie parte dalla notte del primo novembre 2007 a Perugia: quella dell'omicidio di Mederith Kercher, studentessa inglese di 21Â anni uccisa in una villetta di via della Pergola.

Arriverà il 20 agosto su #DisneyPlus #TheTwistedTaleOfAmandaKnox, miniserie che racconterà il caso del delitto di Meredith Kercher dal punto di vista di Amanda Knox: ecco il trailer ufficiale e tutto sulla trama e il cast Vai su X

Arriverà il 20 agosto su #DisneyPlus #TheTwistedTaleOfAmandaKnox, miniserie che racconterà il caso del delitto di Meredith Kercher dal punto di vista di Amanda Knox: ecco il trailer ufficiale e tutto sulla trama e il cast Vai su Facebook

The Twisted Tale of Amanda Knox – Il trailer ufficiale; The Twisted Tale of Amanda Knox, il trailer e quando esce su Disney+; The Twisted Tale of Amanda Knox: trailer, uscita e dettagli sulla nuova miniserie Disney+.

The Twisted Tale of Amanda Knox, la serie tv sul Caso Meredith Kercher. Data di uscita e cast - Il prossimo 20 agosto debutta su Disney+, con i primi due episodi, la miniserie evento The Twisted Tale of Amanda Knox - Scrive corrieredellumbria.it

The Twisted Tale of Amanda Knox ha sconvolto persino Amanda Knox - Amanda Knox condivide la storia del suo straziante processo per omicidio alle sue condizioni, in una nuova fiction di Hulu presentata in anteprima esclusiva a Vanity Fair: «Non mi interessava avere la ... Secondo vanityfair.it