il ritorno di aaron sorkin nel mondo di facebook con un nuovo progetto. Il celebre sceneggiatore e regista Aaron Sorkin si prepara a riprendere il racconto legato a Facebook, questa volta attraverso un progetto che si discosta dal classico sequel. La nuova produzione, distribuita da Sony Pictures, offrirĂ una prospettiva aggiornata sugli effetti sociali e culturali derivanti dall’ascesa del colosso digitale, focalizzandosi sulle conseguenze degli eventi recenti e sull’impatto sociale della piattaforma negli anni 2020. Questo lavoro si concentrerĂ su tematiche attuali come la disinformazione, la salute mentale dei giovani e i controversi episodi storici legati alla piattaforma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The Social Network 2: Mikey Madison e Jeremy Allen White nel cast?

Cultura della legalità , carabinieri nelle scuole su bullismo e uso consapevole dei social network - Continuano gli incontri organizzati dai carabinieri del Comando Provinciale di Messina in favore degli istituti scolastici della Provincia, nell’ambito dell’impegno per diffondere la “Cultura della Legalità ” e far sentire ai giovani la vicinanza delle forze dell’ordine.

10 libri resuscitati dai social network e dalle serie tv - Da Fabbricante di Lacrime a Io che non ho Conosciuto gli Uomini, sono sempre di piĂą i romanzi, anche vecchi o vecchissimi, che trovano o ritrovano il successo grazie a Netflix o al passaparola su TikTok

“Se pesi 90 kg, non dovresti partecipare a una lezione di pilates”: influencer travolta dalle polemiche viene licenziata e bannata dai social network - Pensava di aver fatto una battuta sarcastica, ma le sue parole pesanti le hanno provocato danni enormi, a iniziare dal licenziamento al lavoro.

Giovedì 24 luglio Anora di Sean Baker, USA/2024, 139’ con Mikey Madison, Mark Ejdel'štejn, Jurij Borisov ? La vita di Anora, spogliarellista ventitreenne newyorkese, cambia improvvisamente quando incontra Ivan, figlio di un oligarca russo amante del l Vai su Facebook

