The Conjuring – Il rito finale | il trailer ufficiale del film horror!

Dalla New Line Cinema, arriva il trailer ufficiale di The Conjuring – Il rito finale, il nono capitolo dell’ universo cinematografico di The Conjuring, la saga da oltre 2 miliardi di dollari di incasso al box office mondiale. Il film è diretto dal veterano del franchise Michael Chaves e prodotto dagli ideatori della saga James Wan e Peter Safran. The Conjuring – Il rito finale aggiunge un nuovo, elettrizzante capitolo all’iconico universo cinematografico ispirato ad eventi realmente accaduti. Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano per affrontare un ultimo caso nei panni dei celebri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, in un’agghiacciante e potente nuovo atto della saga che ha conquistato il botteghino globale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: conjuring - rito - finale - trailer

The Conjuring – Il rito finale: il primo trailer del nuovo film horror! - The Conjuring – Il rito finale: il primo trailer del nuovo film horror! Dalla New Line Cinema arriva il primo trailer di The Conjuring – Il rito finale, il nono capitolo dell’ universo cinematografico di The Conjuring, la saga da oltre 2 miliardi di dollari di incasso al box office mondiale.

The Conjuring: Il rito finale | Trailer e trama dal nuovo film horror - Warner Bros. Pictures ha svelato il primo trailer di The Conjuring: Il rito finale, nuovo agghiacciante capitolo della famosa saga nota come ConjuringVerse.

The Conjuring: Il rito finale | Trailer e trama dal nuovo film horror - Warner Bros. Pictures ha svelato il primo trailer di The Conjuring: Il rito finale, nuovo agghiacciante capitolo della famosa saga nota come ConjuringVerse.

4 nuovi film e 2 Re-release... 6 prossimi titoli Warner Bros. Pictures Italia #soloalcinema - Weapons - Horror 6 Agosto 2025 - Re-release - Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re dal 7 al 13 agosto 2025 al cinema - Re-release - - Harry Potter e il Calice di Fuoco Vai su Facebook

The Conjuring: Il Rito Finale, ecco lo spaventoso primo trailer ufficiale; The Conjuring: Il Rito Finale, Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del nuovo capitolo della saga - HD - Film (2025); The Conjuring 4: Il Rito Finale, il demoniaco trailer ufficiale fa veramente paura!.