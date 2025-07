The Bridge firma arredi in pelle per Palmo Mare, icona balneare in Versilia. Tradizione fiorentina e stile New England si incontrano nell’estate 2025. FIRENZE – The Bridge, storica casa pellettiera fiorentina, annuncia una nuova partnership che unisce tradizione artigianale, design senza tempo e lifestyle italiano. Per la stagione estiva 2025, il marchio collabora con Palmo Mare, elegante stabilimento balneare e ristorante affacciato sul lungomare dei Ronchi, in Versilia, dallo stile ispirato alle atmosfere rilassate e sofisticate del New England. All’interno degli ambienti del ristorante, The Bridge ha firmato una selezione di accessori di arredo personalizzati: porta menu, portaconto, portatovaglioli, vassoietti in pelle, cestoni porta riviste e paralumi realizzati ad hoc per le iconiche lampade Poldina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - The Bridge e Palmo Mare: eleganza in riva al mare