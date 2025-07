Test per la diagnosi della fibrosi cistica servizio sospeso nel Policlinico | Necessario sostituire il macchinario

“Il test del sudore è un esame indispensabile per diagnosticare la fibrosi cistica. In Puglia era possibile farlo all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, ma a causa di macchinari troppo vecchi, da qualche anno non c’è più questa possibilità e, come si può vedere anche dai portali online. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Test per la diagnosi della fibrosi cistica, servizio sospeso nel Policlinico: "Necessario sostituire il macchinario" - Il capogruppo del M5Stelle in Consiglio regionale, Marco Galante: "Il direttore Sanguedolce mi ha detto che la gara per l'acquisto del nuovo strumento è quasi completata"

Fibrosi cistica, perché è importante il test genetico - Perché è importante conoscere lo stato di portatore 1 su 30 è la frequenza con cui si presenta la condizione di portatore sano di fibrosi cistica nella popolazione italiana