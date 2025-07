Terza Commissione | una giornata di votazioni strategiche tra sanità e cultura

Una Terza Commissione attiva e unanime: sanità e cultura al centro della seduta consiliare. La Terza Commissione del Consiglio regionale della Calabria, presieduta dalla consigliera Pasqualina Straface, si è riunita per discutere e votare due importanti proposte di legge, confermando il proprio ruolo strategico nella definizione delle politiche regionali in ambito sanitario e culturale. Un nuovo assetto per il Piano Regionale per la Salute. Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, la Presidente ha dato comunicazione dell'arrivo della relazione sullo stato di attuazione del Piano Regionale per la Salute, proponendo una seduta dedicata per esaminarla.

