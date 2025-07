Terribile incidente sull' autostrada Torino-Bardonecchia a Borgone Susa coinvolta un' auto che viaggiava contromano | c' è una vittima

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 luglio 2025, sull'autostrada Torino-Bardonecchia-Frejus all'altezza dello svincolo di Borgone Susa. A essere coinvolta c'è un'auto che viaggiava contromano. La direzione interessata dovrebbe essere quella verso la Francia. C'è una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - autostrada - torino - bardonecchia

Incidente in autostrada, si ribalta un furgone: un ferito - Incidente in Autosole, poco prima dopo le 15.  All'altezza del Cortile San Martino, per cause ancora in corso d'accertamento, un furgone si è ribaltato.

Incidente in autostrada nel Salernitano, morto 26enne tra Eboli e Campagna - Incidente mortale sull'autostrada A2, tra gli svincoli di Eboli e Campagna, la vittima è un 26enne di Battipaglia; avrebbe perso il controllo della moto.

Donna morta in un incidente sull'autostrada A1 tra Parma e Piacenza verso Bologna, 2 i feriti gravi - Incidente mortale in autostrada A1 verso Bologna: morta una donna e tre feriti gravi. A breve distanza l'altro scontro, coinvolte auto della polizia

Leggi l'articolo - Cirio e Bussalino sulla protesta No Tav sull’autostrada Torino-Bardonecchia #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella Vai su Facebook

Terribile incidente sull'autostrada Torino-Bardonecchia a Borgone Susa, c'è una vittima; Incidente sull’autostrada Torino-Bardonecchia: un morto e feriti all’altezza di Borgone Susa; Scontro in galleria sulla Torino-Bardonecchia: un ferito grave, autostrada chiusa.

Incidente sull’autostrada Torino-Bardonecchia: un morto e feriti all’altezza di Borgone Susa - La circolazione è stata completamente interrotta tra gli svincoli di Borgone e Chianocco, in entrambe le direzioni di marcia Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sull’autostr ... Secondo msn.com

Terribile incidente sull'autostrada Torino-Bardonecchia a Borgone Susa, c'è una vittima - Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 luglio 2025, sull'autostrada Torino- Si legge su torinotoday.it