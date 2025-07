Terremoto urbanistica | arresti domiciliari per Tancredi e Catella

Il giudice per le indagini preliminari di Milano Mattia Fiorentini ha disposto l'arresto in carcere per Andrea Bezziccheri, imprenditore e patron della Bluestone, mentre gli altri cinque indagati vanno ai domiciliari. Ai domiciliari vanno l'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, il fondatore di Coima Manfredi Catella, Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione paesaggio del Comune, l'ex presidente della stessa Commissione Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terremoto urbanistica: arresti domiciliari per Tancredi e Catella

Caso urbanistica, chiesti domiciliari per l'imprenditore Catella - Nel nuovo filone dell'inchiesta della Gdf sulla gestione urbanistica la Procura di Milano ha chiesto anche la custodia cautelare degli arresti domiciliari per Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, in campo in progetti immobiliari importanti che stanno cambiando negli ultimi anni lo skyline della cittĂ , come Milano Porta Nuova, il Pirellino, lo Scalo di Porta Romana per le palazzine del Villaggio Olimpico e la Biblioteca degli Alberi, in zona Porta Garibaldi-piazza Gae Aulenti.

Inchiesta urbanistica Milano, chiesti arresti domiciliari per re del mattone Catella e assessore Tancredi, indagato Boeri: “Incontrollata espansione edilizia” - Questa mattina la Guardia di Finanza ha eseguito nel Comune di Milano un ordine di esibizione di documentazione relativo agli interventi edilizi oggetto dell'indagine La procura ha chiesto 6 arresti nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano.

