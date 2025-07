Terremoto tsunami ed eruzione | in Kamchatka uno degli eventi più forti mai registrati

Alle ore 1:24 ( ora locale italiana, ore 23:24 UTC, o Greenwich ) del 30 luglio, è avvenuto al largo della penisola di Kamchatka (Russia), a circa 20 km di profondità , uno dei più forti terremoti mai registrati: magnitudo 8.8. Questo terremoto è avvenuto nella zona in cui la placca pacifica subduce sotto quella di Okhotsk (considerata parte della placca Nord-Americana), una zona che fa parte del cosiddetto ‘cerchio di fuoco’ (Ring of Fire), dove avvengono la maggior parte dei terremoti ed eruzioni del nostro pianeta. Il terremoto, avvenuto in mare a circa 120 km dalla capitale del Kamchatcka (Petropavlorsk-Kamchatsky) ha immediatamente causato un allerta-tsunami, in tutto il Pacifico, da parte del Pacific Tsunami Warning Center’ di tutte le agenzie che monitorano appunto questi fenomeni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto, tsunami ed eruzione: in Kamchatka uno degli eventi più forti mai registrati

