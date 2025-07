All'indomani del forte terremoto che ha colpito la penisola russa della Kamchatka, e l'allerta tsunami nel Pacifico, si scatenano le teorie dei superstiziosi e dei seguaci di Ryo Tatsuki, la fumettista giapponese che in un manga ripubblicato nel 2021 aveva trascritto i suoi sogni. "Il futuro che ho visto", questo il titolo dell'opera di fantasia, conteneva previsioni su evento simile, che sarebbe stato originato però in Giappone, e non in Russia, il 5 luglio del 2025. Ma tant'è, i social sono impazziti, ed è diventata virale la speculazione sulla profezia del manga. Anche perché la prima edizione, del 1999, parlava di un "grande disastro" che sarebbe avvenuto nel marzo del 2011, quando ci fu effettivamente il devastante terremoto e lo tsunami che aveva provocato l'incidente nucleare di Fukushima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Terremoto in Russia, si scatenano sui social le teorie dei superstiziosi