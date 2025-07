Terremoto in Kamchatka balene spiaggiate in Giappone dopo lo tsunami causato dal terremoto di magnitudo 8.8 - VIDEO

Quattro balene spiaggiate sulla costa di Tateyama, nella prefettura di Chiba, a poche ore di distanza dal terremoto di magnitudo 8.8 che si √® verificato al largo della Kamchatka e che ha prodotto uno tsunami sulle coste del pacifico Quattro balene spiaggiate sono state trovate sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Terremoto in Kamchatka, balene spiaggiate in Giappone dopo lo tsunami causato dal terremoto di magnitudo 8.8 - VIDEO

