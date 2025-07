Terremoto in Fratelli d’Italia Manlio Messina lascia il partito e passa al gruppo Misto | Valuto se lasciare anche la Camera

Manlio Messina, deputato ed ex sottosegretario alla Cultura, lascia Fratelli d’Italia e approda al gruppo Misto della Camera. La comunicazione è arrivata oggi durante l’Assemblea di Montecitorio, dove il presidente di turno, Giorgio Mulè, ha annunciato ufficialmente il cambio di gruppo. In una nota diffusa contestualmente, Messina ha spiegato le ragioni della sua scelta: «Comunico la mia decisione di lasciare il partito Fratelli d’Italia e di rassegnare le dimissioni dal gruppo parlamentare». Una decisione sofferta, ma definitiva. «Non aderirò ad altri partiti, nĂ© ora nĂ© in futuro», ha chiarito. 🔗 Leggi su Open.online