Terremoto in Calabria Occhiuto si dimette da presidente della Regione ma annuncia | Subito il voto mi ricandido

Un annuncio inaspettato, un vero e proprio terremoto che porterĂ la Regione Calabria al voto nelle prossime settimane, quasi certamente in autunno. Il presidente regionale, Roberto Occhiuto, ha infatti deciso di dimettersi dalla carica attualmente ricoperta. Annunciando, però, di aver anche deciso di ricandidarsi. L’annuncio è arrivato sui social: “ Ho deciso di dimettermi, ma ho deciso anche di ricandidarmi, ho deciso di dire ai calabresi: siate voi a scrivere il futuro della Calabria, siate voi a dire se la Calabria si deve fermare o se questo lavoro deve proseguire”, afferma Occhiuto. Il presidente della Regione, ormai dimissionario, prosegue: “ Tra qualche settimana, quindi, si andrĂ a votare e saranno i calabresi a decidere il futuro della Calabria, non altri”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Terremoto in Calabria, Occhiuto si dimette da presidente della Regione ma annuncia: “Subito il voto, mi ricandido”

? "Attacco ignobile da Mosca": il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto esprime piena solidarietà a Sergio Mattarella, Antonio Tajani e Guido Crosetto dopo l’inserimento nella lista dei "russofobi" pubblicata dal Ministero degli Esteri russo. Vai su Facebook

Inchiesta sul presidente Occhiuto, le Ferrovie della Calabria epicentro del terremoto giudiziario; Occhiuto indagato per corruzione, un terremoto politico nel cuore della Calabria; Sotto inchiesta il presidente Occhiuto. Gli strani intrecci della Regione Calabria.

Calabria, presidente Regione Occhiuto si dimette: "Mi ricandido" - "Tra qualche settimana saranno i calabresi a decidere non altri", ha detto il governatore in un video sui social. Da tg24.sky.it

Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto - Il passo indietro dopo l'avviso di garanzia per corruzione: "In un paese civile nessuno deve dimettersi per questo. Si legge su ilfoglio.it