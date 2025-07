Violentissimo e potenzialmente devastante anche per le sue conseguenze indirette, su tutte l'allerta tsunami. Il terremoto di magnitudo 8,8 che la notte scorsa ha fatto tremare la regione della Kamchatka, nell'estremo oriente russo, ha causato numerosi feriti, ma a una prima conta nessuna vittima in una zona scarsamente popolata, e innescato un allarme tsunami in tutta l'area dell'oceano Pacifico. La minaccia di onde fino a 3-4 metri ha messo e sta mettendo tutt'ora a rischio le coste della Russia, del Giappone e delle Hawaii ma anche la California, la Polinesia francese, l'Alaska, l'Ecuador e lo Stato di Washington. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terremoto e tsunami, allerta globale