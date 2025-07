Terra di fuochi Legambiente | Svolta importante con il decreto legge approvato dal Governo

“Il decreto legge approvato ieri dal governo, che Legambiente ha potuto analizzare sulla base dello schema presentato nel preconsiglio dei ministri, ha tre “assi” importanti: le modifiche al Testo unico ambientale sui reati nella gestione di rifiuti; quelle al Codice penale e di procedura penale, al Codice antimafia e della strada, alla legge 231 in materia di reati ambientali; infine, la destinazione di 15 milioni di euro per il 2025 al Commissario unico VadalĂ per gli interventi di bonifica nella Terra dei fuochi”. Così, in una nota, Legambiente che ricorda di aver richiesto nel rapporto Ecomafia che “abbandono con rischi per l’ambiente e la salute delle persone, realizzazione di discariche abusive, spedizioni illegali di rifiuti” diventassero delitti “di fronte all’impennata dell’illegalità ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it