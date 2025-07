Terni-Roma la petizione ‘Salviamo i treni regionali dall’esclusione dalla direttissima | oltre 1500 firme contro lo spostamento

Una petizione popolare è stata attivata sulla piattaforma change.org per salvaguardare il trasporto ferroviario locale ed evitare il passaggio dei treni regionali – sulla direttrice Terni-Roma – dalla Direttissima alla linea lenta. Alla mattinata di oggi – giovedì 31 luglio – sono stati raccolte. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - roma - petizione - treni

Odissea ferroviaria da Roma a Terni: “Lasciati a Tiburtina fino a notte” - Terni, 19 maggio 2025 – Ennesima odissea dei pendolari sulla tratta Roma - Terni, fra treni cancellati e soprattutto bus sostitutivi che non passano, fino al “soccorso“ arrivato con i taxi a tarda notte.

Terni-Roma, l’asse che vale 30mila abitanti: “Tante opportunità con un collegamento veloce con la Capitale” - La “qualità della vita” è “completamente diversa”. I prezzi di acquisto e affitto degli immobili sono “tre o quattro volte” inferiori.

Pattinaggio, l’Euro Sport Club di Terni tra le migliori società italiane nel trofeo “Città di Roma” - L’Euro Sport Club di Terni tra le migliori società italiane nel trofeo nazionale di pattinaggio “Città di Roma”, andato in scena nel weekend appena trascorso.

ZTL Fascia Verde: in arrivo una nuova proroga per i diesel Euro 5 Roma Capitale si prepara a chiedere una deroga per i veicoli diesel Euro 5, in vista dell’entrata in vigore dei divieti previsti nella ZTL Fascia Verde. La richiesta si inserisce nel contesto dell Vai su Facebook

Terni-Roma, la petizione ‘Salviamo i treni regionali dall’esclusione dalla direttissima: “Oltre 1500 firme contro lo spostamento”; Pendolari. Petizione popolare contro l’inserimento dei regionali Terni-Roma sulla linea lenta; Pendolari. Petizione popolare contro l'inserimento dei regionali Terni - Roma sulla linea lenta.

Treni, il rebus biglietti: sulla tratta Terni-Roma l’acquisto è impossibile. La rabbia dei pendolari - Foligno dal 6 agosto al 5 settembre e quello dei binari 1 e 2 est alla stazione Termini(i ... Si legge su ilmessaggero.it

Poggio Mirteto, raccolta firme online per treni ogni quarto d’ora per ... - Una petizione per avere treni più frequenti a Poggio Mirteto verso Roma. Lo riporta ilmessaggero.it