CASTIRAGA VIDARDO (Lodi) È ancora ricoverato in ospedale a Codogno Sanzio Negri, il marito novantenne di Luisa Trabucchi, dieci anni di meno, bloccata su una sedia a rotelle e da lui uccisa sabato per poi tentare invano di togliersi la vita. L’anziano è in stato di fermo per omicidio volontario. Ancora da definire le modalità con cui l’elettricista in pensione ha posto fine alla vita della consorte: i primi riscontri darebbero seguito all’ipotesi del soffocamento, che verrà accertato solo dopo la conclusione dell’autopsia. L’anziana, malata da tempo e assistita in casa dal marito, era stata rinvenuta priva di vita nell’abitazione della coppia in via Giovanni Bassi dai carabinieri della Stazione di Sant’Angelo Lodigiano, allarmati dagli operatori delle onoranze funebri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tentato suicidio, ancora gravissimo il pensionato