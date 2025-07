Tentato omicidio detenzione di armi e spaccio | blitz tra Canosa e Bari Eseguite 11 misure cautelari

I carabinieri hanno eseguito tra Canosa (Bat) e Bari 11 misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le accuse sono, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi clandestine ed esplosivi, nonchĂ© di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Tentato omicidio a colpi di accetta, 31enne patteggia cinque anni - Ha patteggiato cinque anni il 31enne accusato di tentato omicidio per aver colpito con un’accetta un conoscente durante una serata in compagnia.

L’ex capo della Curva Sud rossonera Luca Lucci ai magistrati: “Non c’entro col tentato omicidio di Anghinelli, e non sono il capo di un’associazione a delinquere” - Milano, 9 maggio 2025 – "Non sono io il mandante di quel tentato omicidio". Ha continuato a parlare nell' aula bunker, a porte chiuse, difendendosi dalle accuse, come aveva fatto nelle precedenti due udienze, Luca Lucci, il capo della curva Sud milanista in carcere dal 30 settembre e uno degli imputati nel processo abbreviato, con più filoni, scaturito dalla maxi inchiesta milanese sulle curve di San Siro.

Milano: 13enne accoltellato con cane, un fermo per tentato omicidio. Ritrovata l'arma del delitto - Il 27enne, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio, è stato portato nel carcere di Milano San Vittore.

I poliziotti della Squadra mobile di Ravenna hanno arrestato 9 minorenni appartenenti ad un gruppo criminale accusato di lesioni aggravate, tentato omicidio, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere, furti, rapi Vai su Facebook

Maxi-blitz tra Canosa e Bari: 11 misure cautelari per tentato omicidio, droga e armi - È in corso dalle prime ore dell’alba una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, denominata “Indagine San Sabino”, che ha portato all’esecuzione di 11 misure ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Faida per lo spaccio di droga nel nord Barese, 11 arresti - Undici persone sono state arrestate dai carabinieri stamani a Canosa di Puglia, nel nord Barese, con le accuse, contestate a vario titolo e in concorso, di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo ... Scrive ansa.it