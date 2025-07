Tenta di entrare in appartamento i vicini se ne accorgono e chiamano la polizia

Ha cercato di entrare in appartamento al quarto piano al civico 20 di via G.M. Bosco a Caserta, Salvio Di Napoli, 51enne di Secondigliano qundo è stato segnalato dai vicini del palazzo al 113.I residenti hanno notato nella tarda serata del 30 luglio un uomo con un cappellino che cercava di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

CRONACA - Potenza : SI ARRAMPICA SU UN PALAZZO NELLA NOTTE E TENTA DI ENTRARE IN UN APPARTAMENTO. I CARABINIERI SVENTANO IL FURTO ED ARRESTANO UN 23ENNE DI ORIGINI STRANIERE. La quotidiana e incessante opera di

Tenta il furto nella casa vicino alla caserma: arrestato dai carabinieri. In carcere un uomo di 23 anni sorpreso appeso ad un balcone, nel centro storico di Potenza @TgrRai #IoSeguoTgr

Tenta di entrare in appartamento, i vicini se ne accorgono e chiamano la polizia; Tenta furto in casa vicino alla caserma, carabinieri l'arrestano; Litiga col vicino per il camino e lo colpisce con un’accetta. Poi si barrica in casa e tenta di accoltellare i poliziotti.