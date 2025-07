Tensione in città vecchia 38enne in escandescenze devasta auto e minaccia i passanti

Tarantini Time Quotidiano Momenti di caos nel cuore della città. Nel primo pomeriggio, un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha generato il panico lungo Discesa Vasto, agitando i cocci di una bottiglia in vetro e minacciando chiunque si trovasse nelle vicinanze. In evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, il soggetto ha danneggiato almeno dieci automobili in sosta, colpendo vetri e carrozzerie con furia incontrollata. Immediato il diluvio di chiamate al 112. Sul posto sono intervenute quattro volanti della Polizia, insieme agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tensione in città vecchia, 38enne in escandescenze devasta auto e minaccia i passanti

