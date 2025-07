Temptation Island pagelle puntata mercoledì 30 luglio | Maria Concetta e i toporatti 6 Lucia e Rosario futuri tronisti 3

Ieri sera, mercoledì 30 luglio, è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island. Come si saranno comportati i protagonisti del docu-reality di Canale 5? Scopriamolo con le nostre pagelle!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, pagelle puntata mercoledì 30 luglio: Maria Concetta e i toporatti (6), Lucia e Rosario futuri tronisti (3)

temptation - island - pagelle - puntata

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Le pagelle di Temptation Island: solo per cuori forti la sesta puntata del reality di Canale 5 che passerà alla storia del programma. Ancora ci chiediamo se sia vero quello che è successo. Uniche evidenze: la montagna di kleenex sul nostro divano e il crollo di

Puntata di #TemptationIsland brevissima e tutta un volemose bene, tra la proposta di matrimonio e il falò tutto un pianto di Sarah e Valerio. Le pagelle della sesta puntata:

Temptation Island, le pagelle della settima puntata: It Wasn’t Me (4), doppio tradimento (3); Ieri sera a Temptation Island 2025 Antonio ha chiesto a Valentina di sposarlo. Le pagelle della sesta puntata; Temptation Island, le pagelle della sesta puntata: Sarah e Valerio falò sincero e maturo (8), la proposta di matrimonio di Antonio....

A “Temptation Island 2025” Lucia si rovina con le sue mani e Rosario la lascia. Le pagelle della settima puntata - Le pagelle della settima puntata Come da copione anche il falò tra Maria Concetta e Angelo si conclude con una rottura. Lo riporta iodonna.it

Temptation Island, le pagelle e i voti dell'ultima puntata: Maria Concetta libera (8), Lucia e il tradimento (2), la vendetta di Alessio (3) - Temptation Island è arrivato al capolinea, e l’aria è rovente. Riporta msn.com