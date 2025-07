Temptation Island il messaggio di Antonella Clerici fa discutere

Tra gli oltre quattro milioni di telespettatori che stanno seguendo con passione la nuova edizione di Temptation Island c’è anche Antonella Clerici. La conduttrice Rai non ha saputo resistere al fascino di certe dinamiche e ha addirittura commentato sui social la penultima puntata condotta da Filippo Bisciglia. Attirando però qualche critica di troppo, e del tutto ingiusta, che ha spinto la diretta interessata a replicare per le rime. Cosa ha detto Antonella Clerici su Temptation Island. Durante la puntata di Temptation Island andata in onda su Canale 5 mercoledì 30 luglio, Antonella Clerici ha commentato su X qual è, secondo il suo punto di vista, il vero successo del reality show condotto da Filippo Bisciglia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island, il messaggio di Antonella Clerici fa discutere

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

