Nuovo confronto tra Marco e Denise a Temptation Island, cosa è successo tra loro. Nel corso della settima puntata di Temptation Island c’è stato un nuovo falò di confronto tra Denise e Marco. A Filippo Bisciglia lei ha detto di essere stata male, ha chiesto di rivedere l’ex nella speranza di ottenere un’altra possibilitĂ . La 36enne ha chiesto scusa all’ex fidanzato per averlo ferito, ma ci ha tenuto piĂą volte a precisare che non voleva assolutamente paragonarlo al single, il suo unico desiderio era solo quello di avere un maggiore dialogo per affrontare insieme le difficoltĂ del loro rapporto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Temptation Island, Denise e Marco tornano insieme: le cose cambiano dopo il reality