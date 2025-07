Temptation Island 2025 terzo falò straordinario tra Alessio e Sonia | sono usciti insieme? | Video Witty Tv

Nuovo falò di confronto tra Alessio e Sonia a Temptation Island 2025. Sarà la volta buona per una delle coppie più amate di questa edizione? Temptation Island 2025: Alessio e Sonia, cosa è successo dopo il terzo falò di confronto?. L’ultima puntata di Temptation Island 2025 regala un altro, inaspettato, capitolo per la coppia formata tra Alessio e Sonia. Dopo due falò di confronto, Alessio chiede alla produzione la possibilità di un terzo falò straordinario di confronto con Sonia. “ Il distacco mi ha fatto riflettere e rafforzato, ma vorrei rivederla per uscire insieme e intraprendere un percorso nuovo, una storia nuova ” – anticipa Alessio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, terzo falò straordinario tra Alessio e Sonia: sono usciti insieme? | Video Witty Tv

In questa notizia si parla di: temptation - island - falò - alessio

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Temptation Island, niente lieto fine per Sonia M. e Alessio: il secondo falò Vai su X

Sonia M. ha sentito il bisogno di vedere Alessio per dirgli quello che prova! Cosa accadrà in questo nuovo falò di confronto? #TemptationIsland Vai su Facebook

Alessio e Sonia, tre falò e un lieto fine dopo Temptation Island; Quanti falò deve fare Sonia M. di Temptation Island 2025 per capire che Alessio non la merita?; Temptation Island, Sonia M ci è caduta di nuovo: chiama Alessio al falò di confronto e riceve un due di picche.