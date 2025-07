Temptation Island 2025 secondo falò di confronto per Marco e Denise | cosa è successo? | Video Witty Tv

Durante la settima puntata di Temptation Island 2025 di mercoledì 30 luglio 2025, Marco e Denise si ritrovano, nuovamente, per un confronto diretto. Cosa è successo? Temptation Island 2025, Marco e Denise ci riprovano dopo il secondo falò di confronto. Il primo falò di confronto tra Marco e Denise a Temptation Island 2025 si era concluso senza il lieto fine. Marco, enormemente deluso dai comportamenti della fidanzata Denise con il single tentatore Flavio, aveva deciso di uscire da solo dal programma. Una scelta difficile, ma legata all’orgoglio del ragazzo che non aveva apprezzato i continui paragoni della compagna con il single. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, secondo falò di confronto per Marco e Denise: cosa è successo? | Video Witty Tv

In questa notizia si parla di: temptation - island - confronto - marco

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Marco ha accettato di rivedere Denise: INIZIA ORA un altro confronto… State guardando #TemptationIsland su Canale 5? Vai su Facebook

Marco ha accettato di rivedere Denise: INIZIA ORA un altro confronto… State guardando #TemptationIsland su Canale 5? Vai su X

Denise e Marco: il falò di confronto straordinario - Temptation Island Clip |; Temptation Island, Denise convince Marco (per ora): “Usciamo insieme insieme, ma ne riparliamo fuori”; Temptation Island, Marco perdona Denise a fatica: «Torniamo insieme, ma mi serve tempo».

Temptation Island, Marco perdona Denise a fatica: «Torniamo insieme, ma mi serve tempo» - Marco e Denise — usciti separati dal falò di confronto della quarta puntata — tornano faccia a faccia davanti al fuoco di Temptation Island, e soprattutto davanti a ... Da msn.com

Temptation Island 2025, Marco e Denise ci riprovano dopo il secondo falò di confronto - Marco e Denise si ritrovano al secondo falò di confronto a Temptation Island 2025: cosa avranno deciso questa volta? superguidatv.it scrive