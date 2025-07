Temptation Island 2025 la settima puntata | chi si lascia chi torna e chi si invergognisce

È andata in onda mercoledì 30 luglio su Canale 5 la penultima puntata di Temptation Island 2025, con l’attesissimo gran finale previsto già per stasera, 31 luglio. In questa puntata, si sono decisi i destini di alcune delle coppie più (o meno) discusse dell’edizione, tra falò finali, colpi di scena da fotoromanzo anni ‘90 e lessico da denuncia all’Accademia della Crusca. Maria Concetta e Angelo: fine dell’incubo. La puntata si apre con una coppia talmente poco incisiva da far sospettare agli spettatori di essersela sognata: Maria Concetta e Angelo. Lei lo schifa come se lui fosse un avanzo di frigorifero lasciato lì dal 2019. 🔗 Leggi su Panorama.it

