Temptation Island 2025 finale | chi sta insieme e chi si è lasciato

Grandi colpi di scena nell’ ultima puntata di Temptation Island 2025, in onda il 31 luglio. Tra ritorni inaspettati e rotture, le coppie hanno spiegato cosa sta accadendo un mese dopo la loro partecipazione al reality show delle tentazioni. Si parla non solo di maretta, ma anche di matrimonio e un figlio in arrivo! Valentina e Antonio stanno ancora insieme. La coppia ha partecipato al programma perché lei faticava a fidarsi del fidanzato, sebbene avessero una relazione più solida rispetto agli altri.. Alla fine, dopo tante lacrime versate da Valentina, Antonio al falò di confronto le ha fatto la proposta di matrimonio. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Temptation Island 2025 finale: chi sta insieme e chi si è lasciato

In questa notizia si parla di: temptation - island - finale - insieme

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Nell'attesa del gran finale di stagione di "Temptation Island", leggiamo insieme le pagelle della puntata di ieri sera. Perché quando pensavamo di aver toccato vette altissime (leggi «straziante falò tra Valerio e Sarah») il viaggio dei sentimenti al tempo di Maria Vai su Facebook

Quali coppie si sono lasciate a Temptation Island 2025 e chi sta ancora insieme: cosa è successo un mese dopo; Temptation Island, anticipazioni ‘un mese dopo’: Sonia e Alessio di nuovo insieme, colpo di scena Marco-Denise; Temptation Island, anticipazioni Un mese dopo: Alessio e Sonia M. insieme, Denise e Marco si dicono addio, Valerio con la tentatrice.

Temptation Island, anticipazioni "Un mese dopo": Alessio e Sonia M. insieme, Denise e Marco si dicono addio, Valerio con la tentatrice - Mercoledì 30 luglio 2025 è andato in onda l’atteso finale di stagione di Temptation Island, con Filippo Bisciglia ancora una volta al timone delle coppie alle prese con il ... Scrive leggo.it

Temptation Island, ancitipazioni "Un mese dopo": Alessio e Sonia M. insieme, Denise e Marco si dicono addio, Valerio con la tentatrice - Mercoledì 30 luglio 2025 è andato in onda l’atteso finale di stagione di Temptation Island, con Filippo Bisciglia ancora una volta al timone delle coppie alle prese con il ... Come scrive msn.com