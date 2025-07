Temptation Island 13 diretta ultima puntata

Anticipazioni ultima puntata di giovedì 31 luglio 2025. Si conclude il viaggio nei sentimenti per le sette coppie della tredicesima edizione di Temptation Island. Qui su DavideMaggio.it arriva dunque il liveblogging dell’ultima puntata del reality, in onda di giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto  tutto ciò che è successo ai protagonisti del reality show un mese dopo la fine delle registrazioni. Già ieri, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono entrati in crisi quando, al cospetto di Filippo Bisciglia, l’uomo ha scoperto che la fidanzata ha continuato a sentire il single Andrea a telecamere spente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Temptation Island 13, diretta ultima puntata

In questa notizia si parla di: ultima - puntata - island - temptation

Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming - Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio.

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle.

Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming - Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio.

L'appuntamento con l'ultima puntata di #TemptationIsland ci aspetta QUESTA SERA in prima serata su Canale 5, non mancate Vai su Facebook

Temptation Island, le pagelle e i voti dell'ultima puntata: Maria Concetta libera (8), Lucia e il tradimento (2), la vendetta di Alessio (3) https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/temptation-island-le-pagelle-e-i-voti-dell-ultima-puntata-maria-concetta-libera-8-luci Vai su X

La puntata di Temptation Island 2025 un mese dopo ci sarà : quando va in onda e dove vederla; Temptation Island 2025, cos'è successo nella settima puntata; Anticipazioni esclusive: ultima puntata - Originals Backstage |.

Un mese dopo, cosa è successo alle coppie di Temptation island: ecco le anticipazioni dell'ultima puntata - Mercoledì 30 luglio 2025 è andato in onda l’atteso finale di stagione di Temptation Island, con Filippo Bisciglia ... Segnala msn.com

Temptation Island 2025 – Un mese dopo, stasera su Canale 5: le anticipazioni dell’ultima puntata - Temptation Island 2025 Un mese dopo: nell'ultima puntata scoprire cosa è successo alle coppie di fidanzati un mese dopo il falò di confronto. Si legge su superguidatv.it