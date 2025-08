Anticipazioni ultima puntata di giovedì 31 luglio 2025. Si conclude il viaggio nei sentimenti per le sette coppie della tredicesima edizione di Temptation Island. Qui su DavideMaggio.it arriva dunque il liveblogging dell’ultima puntata del reality, in onda di giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto  tutto ciò che è successo ai protagonisti del reality show un mese dopo la fine delle registrazioni. Già ieri, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono entrati in crisi quando, al cospetto di Filippo Bisciglia, l’uomo ha scoperto che la fidanzata ha continuato a sentire il single Andrea a telecamere spente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Temptation Island 13, cosa è successo alle coppie un mese dopo