Technogym cresce a doppia cifra nel primo semestre 2025 | Reinvestiamo in innovazione

Il consiglio di amministrazione di Technogym ha esaminato e approvato oggi la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025: i ricavi consolidati ammontano a 458,8 milioni, +14,1% rispetto ai 402,1 milioni del primo semestre 2024 (+14,4% a cambi costanti).“Il primo semestre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: primo - semestre - technogym - cresce

Test di Medicina, tre esami obbligatori per superare il primo semestre: chimica, fisica e biologia - Le tre materie obbligatorie del primo semestre di Medicina ad accesso libero sono chimica, fisica e biologia.

Medicina, tre esami obbligatori per superare il primo semestre: chimica, fisica e biologia. Ecco cosa cambia - Niente più test di ingresso per accedere alla Facoltà di Medicina, ma per superare il primo semestre saranno obbligatori tre esami: chimica, fisica e biologia.

Confesercenti Pisa, il bilancio: “Soci in crescita nel primo semestre e nuove convenzioni” - Pisa, 18 luglio 2025 – “Dopo i primi sei mesi di quest’anno, possiamo tracciare un bilancio positivo per quanto riguarda Confesercenti Pisa e Monte Pisano.

È arrivata la nuova stagione sportiva CUSB Under 18! Scopri i corsi e le attività pensate per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni: sport, gioco e divertimento per crescere insieme! Info su iscrizioni, date di inizio, tariffe e promozioni? Trovi tutto sul sito CUSB ? Vai su Facebook

Technogym, crescita a doppia cifra per ricavi e redditività nel primo semestre; Technogym cresce a doppia cifra nel primo semestre 2025: Reinvestiamo in innovazione; Technogym, ricavi in crescita a 215 milioni di euro nel primo trimestre.

Technogym, crescita a doppia cifra per ricavi e redditività nel primo semestre - Technogym, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e ... Scrive teleborsa.it

Technogym sprint. Primo trimestre: +14,7% - Il Resto del Carlino - Technogym chiude i primi tre mesi del 2025 con ricavi a 215 milioni di euro, +14,7% (+13,8% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2024. Segnala ilrestodelcarlino.it