Taxi la svolta tanto attesa | più auto alla sera e di notte

Monza, 31 luglio 2025 –  Taxi a Monza, arriva la svolta per quanto riguarda gli orari serali e notturni. Dopo un periodo confronto con i rappresentanti del servizio cittadino, la Giunta di Monza ha approvato una rimodulazione dell’organizzazione, giĂ avviatasi a luglio. L’obiettivo è migliorare la disponibilitĂ dei servizi pubblici non di linea in tutta la fascia oraria delle 24 ore. Tra i punti centrali del documento c’è la liberalizzazione della fascia oraria serale: dalle 20 alle 24, come in precedenza, sarĂ garantita la presenza minima di quattro taxi in servizio obbligatori o, a cui da ora potranno affiancarsi liberamente altre auto, garantendo così un potenziamento del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: svolta - taxi - tanto - attesa

Intervista Antonio De Iesu: «Capodichino tanto lavoro, pochi vigili: il metrò cambierà tutto»; Svolta in via Borgogna. Il parcheggio infinito apre dopo vent’anni di ricorsi e polemiche; Taxi a Milano, centinaia di persone in attesa all’aeroporto di Linate: “Qualche licenza in più non farà la differenza”.

Non ci sono taxi, code di oltre un’ora in aeroporto a Bari ... - Non ci sono taxi, code di oltre un’ora in aeroporto a Bari: viaggiatori in attesa fino all’1,45 di Gabriella de Matteis ... Lo riporta bari.repubblica.it

Taxi-Ncc, la mossa di Forza Italia: stop all'attesa dei 20 minuti e ... - Ncc, la Commissione Ue contro il decreto sulle app: no al divieto di confronto prezzi e tempi di attesa Cosa prevede la proposta di Forza Italia ... Secondo ilmessaggero.it