Poi c’è la tassa di soggiorno, che per Palazzo d’Accursio rappresenta sempre una leva importante. Nel 2025 il Comune prevede di incassare circa 18 milioni dall’imposta contro i 16 di un anno fa. Mattia Santori, uomo fidato del sindaco Matteo Lepore per il turismo, lo ricorda presentando i dati della Città metropolitana sui primi mesi dell’anno. Santori conferma anche che "l’80% degli introiti in arrivo dalla tassa di soggiorno sarà destinato al settore culturale". Una scelta politica che l’ex leader delle Sardine rivendica e difende: "Quando ricordo che il 50% dei visitatori dei musei è rappresentato da turisti, alcuni radical chic, anche del nostro elettorato, mi guardano come se avessi detto una bestemmia e non ci credono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tassa di soggiorno, più entrate: 18 milioni